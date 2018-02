Maratonil kokku kukkunud professor suri

Eilsel Tartu maratonil kokku kukkunud mees suri haiglas. Tartu Ülikooli kinnitusel on tegu ülikooli inimgeograafia professori Rein Ahasega.

Ahas sündis 10. detsembril 1966. aastal Tartus. Ta lõpetas 1991. aastal Tartu Ülikooli geograafina eriprogrammiga loodusgeograafia ja looduskaitse erialal. Doktoritööd «Spatial and temporal variability of phenological phases in Estonia» kaitses Ahas 1999. aastal.