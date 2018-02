Keeni noormehest sai neljakordne Eesti meister

Otepää vallas asuva Keeni põhikooli 9. klassi poiss Givi Kokhtashvili käib treeningutel Võru judoklubis Rei. Seal on tema treener Enno Raag, kelle sõnul sai tema juhendatavast noormehest nüüd neljakordne Eesti noortemeister. Esimest korda tuli aga meistritiitel Givile A-klassis ehk kadettide arvestuses võisteldes.

«See, et kõik võidud ipponiga tulid, näitab, et oled teistest ikkagi selgelt üle. Seega võib öelda, et võistlus läks Givil väga hästi,» kommenteeris Raag.