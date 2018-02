Seto kuningriiklased kogunevad tänavu Lüübnitsasse

«Vaevalt julgesid toonased korraldajad mõelda, et pannakse alus traditsioonile, mille tähtsust on seto kultuuri püsimisel raske üle hinnata,» sõnas sootska Aarne Leima, kes on juubelikuningriigi peakorraldaja. «Tänaseks on Seto kuningriigist saanud seto rahva vaimne ühendaja ja üks märksõnadest, mille järgi setosid teatakse. Ja seda selliste sümbolite kõrval nagu seto leelo, rahvariided ja õigeusk.»