Valgast pärit mees sai õiguse eest seisja tiitli

Tunnustuse pälvisid teiste seas ka Valgast pärit vandeadvokaat Paul Varul. Samuti said selle riigikohtunik Saale Laos ning justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Reinsalu tunnustas oma sõnavõtus kõiki õigusvaldkonna inimesi nende igapäevase pikaajalise töö eest.

«Tahan südamest tänada kõiki juriste, kes on loonud teise alguse Eesti õigusriiklusele – te olete teinud head tööd ja selle töö viljad ei ole mõõdetavad mitte juriidilistes kategooriates, vaid selles, et Eesti on arenenud kiiresti. Õigusriikluse kiire areng on olnud Eesti edu tähtsaim areng. Asetades asjad pöördvõrdeliseks – just õigusriikluse erosioon on meie omariikluse suurim ohutegur,» rõhutas Reinsalu.

Peaminister Jüri Ratas toonitas, et Eesti Vabariigi loojate selge idee oli asuda ehitama riiki, kus valitsevad «kord ja õigus».

«Täna, kui tähistame saja aasta möödumist meie õigusriigi loomisest, saame olla õnnelikud, et meil on see töö vaatamata ajaloo keerdkäikudele siiski hästi õnnestunud. Eesti Vabariigi juubelinädal annab hea võimaluse tehtud tööd märgata ja tunnustada,» sõnas peaminister ning lisas, et saavutatu hoidmiseks ja arendamiseks peame siiski igapäevaselt pingutama.

1952. aastal Valgas sündinud ning Valga 1. keskkoolis õppinud professor ja vandeadvokaat Paul Varul on õigusteadlase ja -praktikuna andnud kaaluka panuse õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Ta oli justiitsminister aastail 1995–1999, kui Eesti õigussüsteemi üles ehitati.

Professor Varul on aidanud kaasa ka Eesti teadusliku õiguskirjanduse tekkimisele; ta on juhendanud mitut põlvkonda juriste ning ta on olnud Eesti õigussüsteemi järjekindel eestkõneleja maailmas. Varul on olnud alati seotud ka õiguspraktikaga, juhatades õpetamise kõrvalt advokaadibürood ja olles kohtuvaidlustes ekspert. Varulit iseloomustab julgus kaitsta usku õigusriiklusse ja Eesti õigussüsteemi tugevusse.

Eelmisel aastal sai kõrge tunnustuse osaliseks ka Paul Varuli õde, Valga gümnaasiumi õpetaja Hille-Made Varul, kes kuulutati aasta klassijuhatajaks.

Saale Laos kujundas aastail 1997–2007 justiitsministeeriumis karistuspoliitikat ja karistusõigust ning juhtis Eesti õiguskorda vorminud seaduste loomist. Aastatel 2007–2014 hoolitses ta õiguskantsleri nõunikuna põhiseaduslikkuse järelevalve eest, kontrollides õigustloovate aktide kooskõla põhiseadusega. Alates 2014. aastast on Saale Laos riigikohtunik ja 2017. aastast riigikohtu kriminaalkolleegiumi esinaine.