Võru tüdrukud võitsid koduturniiril esikoha

Võidukas võistkonnas mängisid Isabel Huma, Elina Kahar, Regina Kapp, Brigitta Kostabi, Kaija-Liisa Kuklane, Methe Merimets, Lisette Must, Mariliis Must, Eleriin Raag ja Glairika Toomemägi. Heliose tüdrukute treener on Sandra London.