Koidula piiripunkti lähistel haagib autoraadio end automaatselt Venemaa raadiojaama külge. Olümpia avatseremoonia on alanud. Venelased teevad kibedat nalja, et kuigi Vene lipp tseremoonial ei lehvi, on see siiski seal olemas ja kohal – Serbia delegatsioonil on peos lipp, mis Vene lipu analoog.