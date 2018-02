Põlvas peeti kinni autotäis kanepit tarvitanud noori

Häirekeskus sai kella 14.30 ajal teate, et Põlvas liigub ringi BMW, mille alla lastud tagumisest aknast on näha, kuidas autos vehitakse relvataolise esemega.

Viieliikmeline noorteseltskond vanuses 16-20 eluaastat oli politsei sekkumisest jahmunud, kinnitades, et plastikust püstoliga vehkides nad kedagi hirmutada ei tahtnud. Noortele selgitati, et mänguasi võib eemalt vaadates paista vägagi elutruu.

Tema sõnul on üsna tavaline, et nädalavahetusel kanepit tarvitanud noor inimene võib sellega vahele jääda alles järgmisel nädalal. „Politsei jaoks on kanepi tarvitamine sel põhjusel ka tagantjärele väga hästi tõendatav,“ lisas Turba.

„Kahjuks on politseile tuttav nii mõnigi noor, kes on alustanud just kanepi tõmbamisest ning sirgunud süstivaks narkomaaniks,“ rääkis Turba. Tema sõnul on lapsevanema kohuseks meelemürkide kahjulikkust lapsele selgitada, politsei asi on välja uurida need, kes Lõuna-Eestis alaealistele narkootikumid kättesaadavaks teevad.