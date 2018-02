Fotod: Ahjal tähistati riigi sünnipäeva varakult

"Tantsu ja tralli jagus Bailamose pillimeeste lugude saatel hiliste öötundideni ja kui need kultuurimaja seinad saaksid rääkida, siis tuleks see lugu paljaste jalgade, vasikanahast pastelde, kodukoha rahvariiete, botaste ja teksaste ning kõpskingade kandjatest…. Ja kohe kindlasti oli see päris oma ja ehe!" kirjeldas Ahja raamatukogu juhataja Külli Vardja.