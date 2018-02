«Ta on igati tubli ja toimekas päästeteenistuja, kes on alati oma tööd austanud ja oma teenistusülesandeid korrektselt täitnud. Töötatud 17 teenistusaasta jooksul on Enn oma väga positiivse ellusuhtumise ja suure töötahtega olnud eeskuju paljudele noorematele kolleegidele, kellele ta oma teadmisi ja oskusi alati meeleldi jagab,» iseloomustas teda Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

"Almar Nuuma teenistus päästeametis on olnud laitmatu. Tööülesannetes on ta nõudlik nii enese kui oma alluvate suhtes, olles lugupeetud kolleeg," lisas Kiik.

«Iga organisatsiooni suurim väärtus ja olulisim vara on tema töötajad. Mul on hea meel, et päästeameti ridades on nii palju missioonitundega inimesi, kes iga päev Eesti ohutumaks muutmisele kaasa aitavad ja on teistele oma tegemistega eeskujuks,» sõnas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. «Minu suur austus ja lugupidamine nendele inimestele.»