Võrus valiti aasta teoks linna läbiva kergliiklustee ehitus

Parksepast ja Väimelast läbi linna kuni Kubijal asuva Lõuna-Eesti haiglani kulgev tee on Allase sõnul muutnud ühelt poolt linna väljanägemist, samas on see suurendanud liikumisvõimalusi nii vabaajaveetjatele kui ka teistele linnas ringi liikujatele.

Allase sõnul on kergliiklustee saanud positiivset tagasisidet eakatelt ja tervisespordiga tegelejatelt, seda on tunnustanud ka ettevõtjad. „Üks projekti eesmärk oli elamu- ja tööstuspiirkondade ühendamine,“ lisas Allas. „Nüüd on inimestel turvalisem pimedal ajal tööl käia.“

Mänguväljakud ja istumiskohad

Võru linna läbiv kergliiklustee rajati Tartu tänavaga külgnevale alale linnapiirist kuni Mäe tänavani, Koreli ojaga külgnevale alale Tartu tänavast kuni Räpina maanteeni, Koreli tänavaga külgnevale alale Räpina maanteest kuni Luha tänavani ning Luha tänavaga külgnevale alale Jüri tänavast kuni Pika tänavani. Kogu tee on saanud valgustuse.

„Hetkel vaatame üle, millised põhimarsruudid ja lõigud vajaksid veel tihendamist, kuidas muuta liikumisteede võrgustik veel ühtsemaks ja tervikumaks,“ rääkis Allas, kelle sõnul plaanitakse lähiajal paremini ühendada näiteks Luha tänava ristmik ja Kreutzwaldi tänav.

Linn plaanib Allase sõnul järgnevatel aastatel ehitada kergliiklustee ja Koreli oja juurde välja ka mänguväljakud, istumisvõimalused ja muud vaba aja veetmise alad. "Kergliiklusteega kaasnev mõjutab kaudselt ka Võru kinnisvarahindasid," lisas Allas.

Tööde kogumaksumuseks kujunes 871 493,79 eurot, millest 85 protsenti moodustab Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toetus. Ehitustöid tegid Aigren OÜ ja Asfaldigrupp OÜ, ehitusprojekti koostasid Palmpro OÜ ja Teeprojektid Tiit Korn FIE. Omanikujärelevalvet tegi Infragate Eesti AS.

Võru linn rajas mullu jalg- ja jalgrattateid kokku umbes neli kilomeetrit, peale selle paigaldati 84 uut tänavavalgustit, 14 uut istepinki ja prügikasti ning bussijaama juurde kaks uut jalgrataste varjualust.

Võru linn jagab tunnustusi

Reedel, 23. veebruari õhtul Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtul-kontsertaktusel kultuurimajas Kannel tunnustavad Võru linnapea Anti Allas ja linnavolikogu esimees Ülo Tulik silmapaistvamaid inimesi, asutusi ja organisatsioone.

Linnapea vapimärk antakse üle legendaarsele ja värvikale õpetajale Elmar Susile ning Võru Puuetega Inimeste Koja tegevjuhile Väino Marjakule.

Lisaks tunnustatakse veel mitmeid eri valdkondade esindajaid. Läinud aasta tegijad on Mart Timmi ja Taimar Timmi, kes avasid 2017. aastal Nöörimaa toidukeskuse. Aasta ettevõte on metallist ehituslike konstruktsioonide valmistamise ja paigaldamisega tegelev AS Võru Hallid. Aasta ettevõtja on puidust toodete valmistamisega tegeleva ASi Sirje juht Allar Toomik. Aasta kultuuri- ja haridusasutus on Võru gümnaasium.