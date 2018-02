Lõõtsaguru lööb loo lahti Eesti riigi sünnipäevaks valminud pillil

«Nii on vanast ajast saati öeldud, et kui selle loo ära mängid, oled õige lõõtsamees,» ütles lõõtsaguru. Loomulikult ta mängis selle, oma lemmikloo, ära – pole kahtlustki! Ja kui võimsalt ja haaravalt veel.

Heino Tartes (66) valmistas oma sajanda Teppo-tüüpi lõõtspilli erilise hoole ja pühendumusega. Iga detail sel pillil mängib olulist rolli ning on poolemillimeetrise täpsusega põhjalikult paigas. Kui tavaliselt saab tal lõõts valmis paari kuuga, siis too eriline pill nõudis neli kuud. Selle vahelõõts on taevasinine ning kui mängimiseks läheb, tuleb nähtavale lumivalge EV100.