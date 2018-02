Võrumaa teenetemärgid pälvisid Mart Timmi, Merike Kapp ja Aivar Leok

Vastne vapimärgi omanik, Jaagumäe talu peremees Mart Timmi on Kagu-Eesti suurim köögivilja- ja seakasvataja ning osaleb aktiivselt ka kohalikus elus. Timmi annab oma talus hooaja jooksul tööd ligikaudu 70 inimesele. Külvi all on kokku 1600 hektarit maad. Koos poeg Taimariga veab ta Jaagumäe kaubandusketti.