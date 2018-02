Fotod: Minister Reps sallitas Ihamarus riigivanemat

Jevgeni Ossinovski asetas salli kaela August Reile Kurla külas Viljandimaal. „August Rei ja tema aatekaaslased panid aluse Eesti ühiskonnale ja meie ühisele väärtusruumile, nagu me mõistame seda ka nüüd, sada aastat hiljem. Aastal 1919 Asutava Kogu esimeseks esimeheks saades sõnastas tollane sotsiaaldemokraatide esimees vabade inimeste tahtest Euroopa kaardile sündinud Eesti riigi sihi: olla iseseisev ja demokraatlik õigusriik, mis on turvaliseks koduks kõigile siin elavatele inimestele. Vaadates Eestit 100 aastat hiljem, usun, et Rei oleks uhke selle üle, mida oleme saavutanud, lähtudes just neist põhimõtetest, millest tema ja tema aatekaaslased oma poliitilises elus ja riiki rajades juhindusid,“ ütles minister Ossinovski.