Otepääl tuleb taas toidufestival

Toidufestivali projektijuht Mailis Siilbek sõnas, et eelmisel aastal külastas Otepää Maitsete nädalal piirkonna toidukohti üle 1000 huvilise, kelle seas oli külalisi Lätist, Soomest ja Rootsist.

„Ka sellel aastal paneb iga toidukoht välja erimenüü, mis on valmistatud Eesti kohalikust, eelistatult lähipiirkonna toorainest,“ märkis Mailis Siilbek. „Soovime oma külastajatele pakkuda parimat ja seetõttu vaatab valitud žürii kõik menüüd üle ja teeb toidukohtadele oma ettepanekud.“

„Teadupärast on Otepää piirkond tuntud kui talispordimeka ja maratonide kodupaik aga ka koht, kus saab väga hästi süüa ja juua,“ ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

„Hea meel on tõdeda, et Otepää valla ja piirkonna ettevõtjate vahelisest heast koostööst on sündinud suurepärane projekt Otepää Maitsed Valgamaal,“ lisas Tamberg.