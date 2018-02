Vastseliinas süttis torude soojendamiseks kasutatud föönist korter

Päästjad said teate Võidu tänaval toimuvast tulekahjust 22. veebruaril kell 19.33, vahesein kustutati pärast päästjate sekkumist kell 20.22.

Seoses külmenevate ilmadega hoiatavad päästjad, et hooletus kütteseadmete kasutamisel ja tuleohutusnõuete mittejärgimine võib tuua kaasa raskete tagajärgedega tule kahju. Ärge jätke ahju järelevalveta põlema ning ärge kütke seda üle. Iga ahi kannatab kuuma teatud piirini, millest alates hakkab kütteseade lagunema ja selle ülekuumenevad osad süütavad ümbruse.

Korraga on ohutu kütta üks sületäis, panna korra puid peale ja siis ahi kinni. Kui vaja rohkem sooja, siis on õige kütta kaks korda päevas. Ka jäätunud torude soojendamise tagajärjel võib maja süttida.

Mitte mingil juhul ei tohi torusid sulatada lahtise tulega ning ka puhurite kasutamine on ohtlik, sest need võivad üle kuumeneda ja süüdata ümbruse. Õigem on torude sulatamiseks pöörduda sellega tegelevate ettevõtete poole, kes kasutavad torude sulatamiseks spetsiaalseid töövahendeid.