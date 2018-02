Tunnustatud kirjakandja võttis teenetemärgi postiringile kaasa

Täna, kui Lõuna-Eesti Postimees kohtas Otepää aedlinnas postiljoni, ütles ta, et tunnustuse üle on tal väga hea meel.

Ta on tagasihoidlik inimene ega tahtnud kohe uskuda, kui sai teada, et saab presidendilt teenetemärgi. „See ei ole võimalik – mulle teenetemärk!? Ma ei tee midagi erilist: kõik on nii tavaline, et on tavaline. Mina viin ainult lehti laiali. Ja mina ei tee midagi – auto ju viib. Vaat vanasti, kui viisin 12 aastat jalgrattaga lehti laiali, siis oli midagi. Kui vaja, võtsin jalgratta õla peale ning sain niimoodi tuisuvaaludest läbi,“ on ta öelnud.