Fotod: Haigla sündijad said Valgamaa naistelt kingiks 100 kudumit

Vabariigi juubeliaasta puhul valmistavad ettevõtmise „EV100! Teeme koos: sokid ja mütsid vastsündinutele” käigus lastele mütse ja sokke käsitööhuvilised üle Eesti.

Mandeli eestvedamisel liitusid ettevõtmisega ka Valgamaa naised. Eelmise aasta lõpus andsid nad haiglale üle 38 pakikest. Vahepeal on ettevõtmine osalejaid juurde saanud ja seekord andis Mandel üle juba sada pakki. Pakkides sisalduvad sokid on valmistatud sellise tegumoega, et neid saab kasutada ka kinnastena.

Kudumid on valmistanud Mandel ise ning lisaks Katre, Jane ja Eha, kes ei soovinud oma perekonnanime avaldada. Lõngade ostmist toetas rahaliselt Hille.

Sünnitusabi- ja günekoloogiaosakonna juhataja Ena Volmer ütles, et patsiendid on kinkide üle väga õnnelikud olnud. „Sest tõesti patsiendid on erinevatest perekondadest ja erinevate rahaliste võimalustega. Kõik, mis antakse tasuta, on teretulnud, sest inimene on selle eest tänulik.”

Osakonna vanemõde Maiu Kivi lisas, et sel aastal on seoses suure aastapäevaga erinevaid projekte palju. „Iga heategevus ükskõik kas sünnitajale või tavainimesele, on suur kingitus. Inimesed, kes teevad vabatahtlikult sellist tänuväärset tööd teiste inimeste heaks, suur kummardus neile,” lausus Kivi.

Üleriigilise ettevõtmise „EV100! Teeme koos: sokid ja mütsid vastsündinutele” algatas kaksikute ema Kristiina Randla.

FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Valga haigla Sünnitusabi- ja günekoloogiaosakonna juhataja Ena Volmer.

Valgamaal alustas kudumite kogumist lasteaias õpetajana töötav Bibian Mandel.

FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees