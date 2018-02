Galerii: Vabariigi aastapäeva tähistamine Põlvas

Põlva maakonna vapimärgi pälvis Tarmo Tamm, kelle juhtimisel on Põlvas toimunud mitmed uuendused ja arengud nii varasemast ajast omavalitsusjuhina kui ka praegusel ajal maaeluministrina. Riigikogu liikmena on Tamm osalenud Põlva valla arendamises, ta on aktiivne Põlva kultuurielu toetaja ja Põlva eestkõneleja riiklikul tasandil.