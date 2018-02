Valga aukodanike kirevatest elusaatustest valmis raamat

Nimelt on raamatul autoreid sama palju kui Valga linnal aukodanikke – 13. Need on Valga muuseumi töötajad ja Valga muuseumisõprade seltsi liikmed. Seltsi liige Ellen Muru oli aga ühtlasi ka teose koostamise algataja. "Olen tulemusega rahul," kinnitas Muru, kes kirjutas raamatusse ka loo Laine Männist.