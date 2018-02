GALERII: Võru linn tähistas vabariigi juubelit ja jagas tunnustusi

Lisaks tunnustati veel mitmeid eri valdkondade esindajaid. Läinud aasta tegijad on Mart Timmi ja Taimar Timmi, kes avasid 2017. aastal Nöörimaa toidukeskuse. Aasta ettevõte on metallist ehituslike konstruktsioonide valmistamise ja paigaldamisega tegelev AS Võru Hallid. Aasta ettevõtja on puidust toodete valmistamisega tegeleva ASi Sirje juht Allar Toomik. Aasta kultuuri- ja haridusasutus on Võru gümnaasium.

Aasta mittetulundusühing on MTÜ Võru Folkloorifestival. Aasta tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja on linnavalitsuse lastekaitsespetsialist Terli Linnas. Aasta kultuuritegelane on Kandle kinojuht Kris Kelp. Aasta sporditegelane on võimlemistreener Eliise Abel. Aasta heategijad on Võru Katariina kiriku toetajad, keda on kokku 140 eraisikut ja üheksa ettevõtet/ühingut. Aasta uus tulija on Stedingu maja ning aasta noor Emil Aništšenko.