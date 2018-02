Riidajas tervitasid lapsed oma kodumaad

„Täna me kõik mõtleme ja räägime Eestimaast. Meie, eestlased, oleme üks väikseima rahvaarvuga rahvas, kellel oma oma riik. Vabariigi aastapäeva tähistamise eesmärgiks on oma riigi väärtustamine. Olgem uhked oma iseseisvuse, kvaliteetse hariduse ja tehnoloogia arengu üle. Hinnakem oma lippu, vappi ja muid riigi-sümboleid!” rõhutas ta.

Õpetaja lisas, et meie riik on küll väike, kuid siin on ilus ja puutumata loodus, üks maailma kaunimaid - kuigi raskemaid -keeli, unikaalne kultuuriruum, tantsu- ja laulupeod, verivorst ja must leib.