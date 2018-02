136 autot startis täna Võrust protestiks Läti poole

Rootsi sõnul on paljudel inimestel tekkinud tunne, et valitsus on võtnud eesmärgiks piiriäärsed alad välja suretada, nagu mujal Eestis peale Tallinna ei olekski elu. „Toompeal on käidud ka 101 traktoriga, mitte midagi ei ole mõjunud,“ lausus Roots.