GALERII: Tõrvas avati Eesti juubeliks uuendatud keskväljak

„Tegemist on Tõrva jaoks märgilise tähendusega projektiga,“ rääkis Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, kelle sõnul on keskväljaku uuendamist oodatud enam kui 20 aastat. „Kuigi rahaliselt pole keskväljaku rajamine Tõrva suurim projekt, siis emotsionaalselt loob see Tõrvale täiesti uue näo.“