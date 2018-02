Grete Gaim näeb Eesti laskesuusatamises uut tõusu

Kui olulise jõuprooviga noorte ja juunioride maailmameistrivõistluste puhul tegu on? Miks on üldse sportlasele oluline noorte ja juunioride klassis häid sooritusi teha?

Noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused on omavanuste suurim jõuproov. See on võistlus, kus kohal on omavanuste maailma paremik.