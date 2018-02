Talvepealinna kunstnik kinkis Eestile juubeli puhul näituse

«See on mulle väga hingelähedane, et saan midagi head oma armsale Eestimaale teha 100. sünnipäevaks,» ütles kunstnik. «See on minu kingitus riigile – lilli ju ikka kingitakse sünnipäevalapsele, aga minult on näitus lilledest.»

Reet Ohna 14 akvarelli on aprilli lõpuni näha Pühajärve puhkekeskuses. «Siin on Linnamäelt korjatud anemoonid,» tutvustas ta üht kunstiteost. Talle meeldivad anemoonid, kuid kõige rohkem on ta võlutud lopsakatest pojengidest, mida näeb ka piltidel. «Olen pojengidest väga vaimustatud. Need on kuninglikud lilled.»