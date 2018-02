Pensionitunnistus võib saada isikut tõendavaks dokumendiks

Eestis on siseministeeriumi andmeil üle 4000 valija, kellele antud pensionitunnistus ja kellel puuduvad muud isiku tõendamist võimaldavad dokumendid, tõi välja valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik.

«Tõenäoliselt on nende hulgas suur osa inimesi, kes ei ole isikutunnistust taotlenud kas raske haiguse või piiratud liikumisvõime tõttu või neil ei ole raha riigilõivu tasumiseks. Riigi kohustus on hoolitseda, et ka nendel oleks võimalik valimistel hääletada,» märkis Eerik.