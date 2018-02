GALERII: Otepääl anti suurvõistlustele avapauk

Põnev vaatepilt oli 37 koondise sissemarss. „See on koht, kus osalevate sportlastega saab esimest korda ka lähemalt tutvuda. Noorte endi jaoks on see kindlasti väga uhke tunne marssida staadionile, kandes uhkelt oma riigilippu,“ ütles tseremoonia juht Karel Kulbin.