«See oli mulle väga suur üllatus,» kinnitas neiu. «Alguses ei tahtnud ma oma kavandit äragi saata: kahtlesin, kas see ikka on piisavalt hea.» Ema julgustusel ta seda lõpuks siiski tegi.

Eesti Panga kommunikatsioonispetsialist Eva Vahur ütles, et järgmisel aastal laulupeo 150 aasta juubeli puhul ilmuv kaheeurone on esimene Eesti riigi münt, mille kujundus valitakse laste ja kuni 19aastaste noorte joonistuste seast.

«Varem on oma kaheeurose mündi euroala riikidest noorte joonistuskonkursi abil välja valinud vaid Malta – seega on see konkurss hea võimalus Euroopas silma paista. Ise pean seda väga heaks ideeks: lapsed on ju ikkagi meie tulevik,» rõhutas ta.