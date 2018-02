Vandeadvokaat Piia Kulm on praegu Lextali advokaadibüroo Tõrvas asuva Lõuna-Eesti osakonna ainus töötaja. Ta loodab, et nüüd, kus büroosse on võimalik sisse astuda ja nõu küsida, toob see kohalikele õigusnõu saamise lähemale.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees