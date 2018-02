Särasilmsed Võru abipolitseinikud kuulutati parimateks

«Te panustate oma kallist vaba aega kogukonna turvalisuse tõstmisesse – see on vägev, mis te teete,» ütles Lauri Lugna vabatahtlikele. «Iga abipolitseinik, vabatahtlik päästja ja merepäästja on ohutu käitumise eeskuju, tuletades meelde, et turvalisus algab meist igaühest,» lisas ta.

Samuti tõstis ta esile vabatahtlikke toetanud omavalitsusi, ettevõtteid ja eraisikuid. «Teiste seas sai vabatahtlike toetaja aunimetuse ettevõtte, mille enda territooriumil toimus mõned aastad tagasi tulekahju. See näitas, kuidas ootamatul hetkel võime ise olla abivajaja rollis ja seda enam oskame turvalisuse tagajaid hinnata.»

Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru abipolitseinike rühm. Tegemist on silmapaistva abipolitseinike rühmaga, mida iseloomustab suur panus ennetustöösse, noorte liikmete lisandumine ja kaasalöömine piirivalvelises tegevuses.

Võrumaa koolides on nad noori rattureid õpetanud turvaliselt liiklema. Samuti on nad koolide ümbruses viinud läbi aktsiooni «Helkuriga sõbraks!». Et neil abipolitseiniku töö tõesti silma särama paneb, näitab seegi, et kolm rühma liiget on politseiteenistusse asunud.

Parim vabatahtlik merepäästeühing 2017 on Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühm, mille merepäästevõimekus ulatub Nõva lahest Virtsu sadamani. Möödunud aastal osales ühing kuuel merepäästesündmusel.

Parimaks vabatahtlikuks päästekomandoks osutus Kambja vabatahtlik päästekomando, keda iseloomustab pikaajaline ja pühendunud töö turvalisuse tõstmisel kogukonnas. Nad on alati valmis osalema kogukonna turvalisust puudutavates ettevõtmistes – olgu selleks evakuatsiooniõppus kohalikus hoolekandeasutuses, kodunõustamised või veeohutuspüstakute olukorra kontrollimine.

Samuti tunnustati vabatahtlike toetaja aunimetusega neid, kes andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi, panustanud vabatahtlike töösse rahaliselt või oma isikliku ajaga. Siseturvalisuse vabatahtlike toetaja aunimetuse pälvisid Järva vallavalitsus, Kadrina vallavalitsus, Alfons Hakans AS, Nelja Energia AS, Auto 100 Tallinn AS ja Anne Aigro.