Siberi pakane on haaranud kogu Euroopa

Poola on teatanud vähemalt üheksast ja Prantsusmaa neljast külmasurmast. Leedus on alajahtumise tõttu surnud viis, Tšehhis kolm, Rumeenias kaks ja Itaalias üks inimene. Suur osa külmaohvritest on kodutud, kellele linnades avatakse täiendavaid öömaju.