Aastas jääb Eestis professionaalse abita 45 000 inimest

Tema sõnul on depressioon suur suitsiidi riskifaktor. «Depressioon on haigus, mis on ravitav, siiski jääb aastas professionaalse abita umbes 45 000 inimest. Sellel on otsene mõju nende inimeste elule ja tervisele, nende lähedastele ja kolleegidele,» märkis Vallimäe.