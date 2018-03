Üle poole sajandi õpetajana töötanud valgalane Viivi Nukk ei ole oma ametist tüdinud. Ta ütleb, et just lapsed on need, kes talle jõudu ja energiat annavad ning meele rõõmsa hoiavad.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees