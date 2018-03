«Ärgem unustagem, et aastaid tagasi juhtis Tamberg Sangaste valla saneerimise alla. Kas nüüd läheb nii ka Otepääl?» küsis Otepää volikogu liige Kuldar Veere.

Otepää volikogu liige Kuldar Veere tunneb muret, et vallavanem Kaido Tambergi juhitav võim laristab rahva raha. Tamberg aga ütleb, et urgitsev ussitamine ei ole koostöö meetod ning Veere on saanud Otepää asjade eest muretseda juba eelnevalt.