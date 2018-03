Kahe kuuga jättis liikluses elu 13 inimest

„Eelmise aasta rahulikumale talveperioodile liikluses aitas kaasa vähene lumi ja üsna head teeolud. Selle aasta algus näitas, et teeolusid keerulisemaks muutev lumesadu ja tuisk võimendavad vigu, mida juhid roolis olles teevad ja tagajärjeks on rasked õnnetused. Sobiv liikumiskiirus ja õige pikivahe aitavad vähendada talvistes oludes tehtud vigade tagajärgi,“ ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

Sel aastal on Tartumaal elu kaotanud viis inimest. Harjumaal, nagu ka Raplamaal ja Pärnumaal hukkus kaks inimest. Lääne- ja Ida-Virumaal sai surma üks inimene. „Inimkannatanuga õnnetusi juhtub kõige rohkem ikka seal, kus liigub kõige rohkem sõidukeid,“ sõnas Tikerpe. Harjumaal juhtus 92 säärast õnnetust, neist 72 Tallinnas. Tartumaal toimus 22 õnnetust, mille tagajärjel vajas vähemalt üks inimene arstiabi. Vaid Hiiumaal pole juhtunud ühtegi inimkannatanuga õnnetust.

„Alkoholi tarvitanud juht on liikluses suur oht ning jätkame nende teedelt kõrvaldamist. Peale selle, et nad põhjustavad varalist kahju nagu näitas viimane rongiõnnetus, röövivad nad ka inimelusid,“ rääkis Tikerpe.

Ta lisas, et kõiki juhte ei jõua korrakaitsjad kontrollida ja see poleks ka mõistlik. „Peaksime jõudma millalgi nii kaugele, et näiteks transpordisektori tööandjad teeksid omalt poolt kõik veendumaks juhtide kainuses. Nullvisioon saab realiseeruda vaid siis, kui igaüks paneb õla alla.“