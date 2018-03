Kiire reageerimine tõi lisapääsmed suurkontserdile

«Igasse maakonda oli mõeldud – nagu eelmiselgi aastal – 100 piletit. Väiksemates maakondades, näiteks Hiiumaal, tekkis aga mõningane piletite ülejääk. Seega saime need anda kiirematele esimestele reageerijatele,» selgitas ettevõtmise meediakonsultant Marko Paloveer, miks Valgamaalt tänavu peaproovi kaejaid rohkem on kui mõnest muust maakonnast.

Ta lisas, et heategevusfond ostis 1500 peaproovi pääset välja ja kingib need õpilastele, kes ise nende eest midagi maksma ei pea – tegu on kingitusega.