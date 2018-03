Öberg võitis Otepääl järjekordse kulla

"Mulle Otepää rajad väga sobivad ning keskendusin terve distantsi vältel heale tehnikale. Naudin siin võistlemist ning arvan, et see mulle täna edu tõigi," lausus 19-aastane rootslanna pärast võistlust.

Öberg lisas, et on palju inspiratsiooni saanud ka oma õelt, Hanna Öbergilt. "Ta on mulle väga suureks eeskujuks ja see, mida Hanna olümpiamängudel saavutas on lihtsalt imeline. Mõtlesin, et kui tema on suurepäraseks soorituseks võimeline, siis suudan seda ka mina," rääkis neiu.