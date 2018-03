Laupäeval sõidetava 43. Haanja maratoni starti on tulemas umbes pool tuhat suusatajat, kellest enamik on otsustanud läbida 42-kilomeetrise põhidistantsi.

„Rada on väga hea,“ lubas maratoni peakorraldaja Aare Eiche. „Kui viimastel aastatel on olnud hirm, et lund ei jätku, siis praegu ootame, et läheks soojemaks.“