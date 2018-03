Võru jalgpall astub sammu kõrgemale

Võrreldes mullu teises liigas mänginud meeskonnaga on Helioses pea pooled mehed uued. Võru mängijatest saab esindusmeeskonnas arvestada 15–16 mehega. Kümmekond uut mängijat on enamjaolt pärit Tartu FC Merkuurist, mis oma tegevuse lõpetas.

Vislapuu on enne avalööki meeskonna suhtes üsna optimistlik. „Kindlasti on raske Tallinna satside või Kohtla-Järvega konkureerida, aga ega ma väga ei karda millegi pärast. Mängijad on kvaliteetsed ja nendeni on oma ideid lihtne viia.“