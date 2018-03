Uuel nädalal annab öine pakane vähehaaval järele

Esmaspäeval läheneb Läänemerelt madalrõhulohk, kuid Eestini see veel ei ulatu. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 1-7 m/s. Külma on 13-19, saartel ja rannikul kohati 9 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur tõuseb -6 kuni-11 kraadini.

Teisipäeval jõuab madalrõhulohk meie kohale ja mitmel pool sajab vähest lund. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub idatuul 4-10 m/s. Külma on 10-15, saartel kohati kuni 5 kraadi. Päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub idatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 3-8 kraadi.