Siimer tõusis kaheksandaks

«Lasketiirus näitasin täna stabiilsust, kuid kõik olid stabiilsed ühed, oleks võinud ikka mõni null ka sisse tulla,» analüüsis Siimer oma tegevust tiirus. Noormees lisas, et jälitussõidu iseloom talle sobib, sest siis on rajal toimuvast kogu aeg pilt ees. «Taktikaliselt oli plaan võimalikult kaua pundis püsida ning rajal oli sõita ka lihtsam, sest ülevaade oma positsioonist on kogu aeg olemas.»