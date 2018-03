Esinejate seas on Setu naislauljad ning pärimusmuusikaduo Malva & Priks. Samas leiab aset teatritüki «Kuuvarjutus» maailma esietendus. Selles mängivad Ülle Lichtfeldt ja Valgast pärit Anne Veesaar, kelles samuti setu verd. Kavas on dokumentaalfilm «Those Who Dare» ja lühifilm «Lipuheiskamine».