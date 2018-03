Varem on «Laulukarusselli» maakondlik eelvoor Valgamaal toimunud nime all «Valgamaa laululaps». Sel aastal on Valga valla eelvooru nimi «Laulukarussell», kuna osalevad kuni 26aastased. Pildil «Valgamaa laululaps 2017» finaal Valga kultuurikeskuses.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees