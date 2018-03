Tõrvakas Taavi Niittee on astronoomiast huvitunud 10. eluaastast peale, mil ta täheatlasest teada sai, et öösiti taevast paistev tähevöö on Linnutee. Tema ja ta sõprade loodud MTÜ Tähetipp toob tähistaeva kosmoloogiahuvilistele lähemale Eesti teadusagentuurilt kingiks saadud teleskoobi abil.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees