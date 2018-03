«Ehk mäletate, et 14. novembril kinnitasime esimest korda uue Rõuge vallavalitsuse struktuuri seitsmeliikmelisena ja vallavalitsuse kuueliikmelise koosseisu, aga nüüd on olukord muutunud,» rääkis Koger volikogus.

Muutunud on see, et neli kuud pärast valimisi on Rõuge vallavalitsuses viis osakonnajuhatajat, kellest Koger soovis teha vallavalitsuse liikmed. Nendeks on Palmi Mägi (finantsosakond), Jane Liiv (majandusosakond), Tiit Melts (sotsiaalosakond), Marju Kõva (haridusosakond) ja Aira Udras (arendusosakond).