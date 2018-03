Otepääl jagati välja viimased medalid

«Ma pole kunagi nelja tiiru perfektselt läbinud. Sellega tuleb rahul olla, sest see on lihtsalt imeline,» sõnas Aspenes. «Alles viimases tiirus, pärast kolmandat lasku, taipasin, et võin ju kõik 20 märki alla lasta. Pingutasin terve võistluse ja järsku olin võitja. Mõtlesin, et mis just juhtus,» naeris norrakas.