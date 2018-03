Suurele peole registreerus 2515 kollektiivi

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum täpsustas, et esmastel andmetel on Põlvast ja Põlvamaalt end laulupeole registreerinud 25 kollektiivi, tantsupeole 37 kollektiivi ja rahvamuusikapeole 6 kollektiivi.

27. laulupeoks hakkab valmistuma 368 segakoori. Samuti on osalemissoovist teada andnud üle 200 mudilaskoori ja lastekoori ning 129 naiskoori. Teekonda laulupeole on alustanud ka 63 puhkpilliorkestrit ning 30 sümfooniaorkestrit.

20. tantsupeol tuleb staadionimurule üks täiesti uus rühmaliik ehk pererühmad, millest igaühes tantsivad koos kaheksa täiskasvanut ja 16 last. Kokku pürgib tantsupeole 132 sellist pererühma. Täiskasvanute segarühmad said valida nelja erineva kava vahel ning kokku on peoks valmistumas ligikaudu 312 täiskasvanute segarühma. Noorte segarühmi on peoks valmistumas 112.