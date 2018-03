Arendustegevusi hakkab suunama volikogu esimees

Vastse nõukogu esimehe sõnul on tema esimene ülesanne omavalitsuste esindajate ettepanekute kogumine arenduskeskuse tegevuskavasse, et see siis märtsi lõpul või aprilli algul nõukogus kinnitatud saaks.

«Väga hea on, et maakonna arendustegevused on nüüd koondatud ühte organisatsiooni, on üks suund. Tegemist on omavalitsuste loodud organisatsiooniga ja kõik sõltub sellest, kuidas leitakse omavahel ühine keel, aga esmaste kohtumiste põhjal on lootust, et koostöö sujub,» oli Tulik optimistlik.