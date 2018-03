Alen Veziko kiidab Lõuna-Eesti publikut

Küll aga tunnistas laulja, et naudib ülesastumisi siin kandis. «Lõuna-Eesti publik julgeb ja tahab oma emotsioone rohkem välja näidata ja on vahetum. Pealinnas ollakse reserveeritumad. Üks asi, mida olen tähele pannud, on see, et maakohtades tuuakse kontserdile kaasa kingitusi. On kingitud mett, villaseid sokke ja ka suitsusinki. See on alati südantsoojendav.»