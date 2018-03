Trükivalgust nägi Vidrike küla teine ajalooraamat

«Paraku juhtus nii, et raamatud said otsa ning olime dilemma ees, kas teha kordustrükk või uuendada ka sisu. Mõtlesime, et kui juba, võiks ikka mõned lood ja fotod uuendada,» ütles Vidrike külavanem Ivika Nõgel. «Läksime aga nii hoogu, et uues külaraamatus ei kordu ükski lugu ega pilt.»